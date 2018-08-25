ذكرت قناة "سكاي نيوز"، اليوم، نقلا عن مصادرها أن اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة السورية، وعناصر من قوات حزب الله اللبناني في مدينة العشارة في ريف دير الزور الشرقي.

وأشارت إلى أن الاشتباكات تحدث للمرة الثالثة خلال شهر. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن سبب الاشتباكات جاءت بعد خلاف على إدارة المعابر النهرية التي توفر أموالا وإتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات.

كانت اشتباكات أخرى وقعت بينهما في مدينة البوكمال شرق دير الزور، منذ أسبوع، بسبب عائدات الحواجز الأمنية في المدينة.

وقاتل مسلحو حزب الله على مدى السنوات الماضية إلى جانب قوات الحكومة السورية وساهموا إلى حد كبير في حمايتها من الهزيمة أمام فصائل معارضة مسلحة.