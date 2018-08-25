تفقد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم، أعمال التجهيزات وآخر التطورات بمركز التدريب، الذي يعد من أفضل مراكز التدريب للصحفيين والإعلاميين في الشرق الأوسط والذي يضم قاعات تدريب على كافة الفنون الصحفية والمتحف والمركز الصحفي بالإضافة إلى استوديوهات الإذاعة والتليفزيون والمونتاج والتي جرى تجهيزها على أعلى مستوى علمياً وتكنولوجيا بحسب بيان لنقابة الصحفيين.

وأوضح بيان النقابة أن سلامة اختتم جولته بمطعم النقابة بالدور الثامن للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للزملاء الصحفيين من مشروبات وأطعمة ونظافة متفقداً المطبخ والمخزن ومستوى الأغذية المقدمة ودار حوار مع رواد المطعم من الصحفيين وقام بحثهم للحفاظ على ممتلاكاتهم فيما تقدمة النقابة من خدمات.

رافق النقيب في جولتة التفقدية حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، والدكتور رشدي طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات، والمهندس أشرف قطب رئيس قطاع المتابعة الفنية والدعم الفني، والمهندس علي فيصل عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "المقاولون العرب" لإدارة المرافق، والمهندس أحمد سعيد رئيس قطاع المباني والمنشأت العامة بشركة "المقاولون العرب".