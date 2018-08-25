أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببسالة وتضحيات قوات الشرطة في التصدي بكل قوة وبسالة للمجموعة الإرهابية، التي هاجمت الكمين الأمني على الطريق الساحلي لمدينة العريش، اليوم السبت، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الـ"آر بي جي"، ما أسفر عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية، وفرار باقي الأفراد.

ودعا مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وقال المفتي في بيانه: "إن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وشدد المفتي على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.

وأحبطت قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، هجومًا مسلحًا على كمين الخزان في مدينة العريش، صباح السبت، وقامت بتصفية 4 من منفذيه، قبل دخولهم الكمين، حيث كان أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا، فيما فر الباقون.

واستشهد 3 مجندين، وأصيب 9، منهم ضابط برتبة نقيب يدعى "محمود الشماع" بطلق ناري في اليد اليسرى.

وعثر مع الإرهابيين على "4 أسلحة آلية و30 خزنة آلية، وقنابل يدوية، وآر بي جي، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا، وجهاز موتورلا، و10 عبوات ناسفة".