أصيب شاب من "الغجر"، مساء اليوم، بطعنات على يد آخر من أهالي مدينة الإبراهيمية بسبب الخلاف على "شوي اللحمة" بأحد المحلات، ما أدى لتطور الأمر لمشاجرة جماعية وإشعال أهل المصاب النيران في منزل المتهم وعائلته .

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام "الشبراوي. ا. م"، مقيم بمدينة الإبراهيمية بالتعدي بالضرب على "عمرو. ك"، مقيم بعزبة "الغجر"، بسلاح أبيض، ما أدى لإصابته بطعنات، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على شوي لحمة في أحد المحلات ما دفع أهل المصاب لمهاجمة منازل عائلة المتهم وقاموا بإشعال النيران في منزل المتهم ومنزل والده باستخدام البنزين وزجاجات المولوتوف وتطور الأمر لمشاجرة جماعية بين ذوي الطرفين .

على الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين التهام النيران للمفروشات في المنزلين وإحداث تلفيات بالجدران والأجهزة الكهربائية، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة .

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الإبراهيمية برئاسة الرائد أسامة عبده نصر رئيس مباحث المركز للسيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة.