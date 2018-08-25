قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن أعمال إنشاء أكبر مركز تدريب للصحفيين والإعلاميين بالنقابة، أوشكت على الانتهاء، مضيفا أن الأستوديو هو المتبقي فقط.

وأوضح نقيب الصحفيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم الانتهاء من العمل بالمركز خلال أيام قليلة، ليجري افتتاحه بالكامل خلال أسابيع قليلة، بحضور حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي.

وأشار سلامة إلى أن المركز سيضم أحدث قاعات للمحاضرات، ومعامل لغات، وقاعة للتدريب على صحافة "السوشيال ميديا" والصحافة الإليكترونية، فضلا عن صالة تحرير مجهزة بأحدث التجهيزات، و"كوفي بريك" للاستقبال والراحة، واصفا المركز بأنه سيكون "فخرا للجميع".

وأوضح أن حاكم إمارة الشارقة تولى تمويل إنشاء المركز بنسبة 80% تقريبا، وأنه أرسل مؤخرا دعما إضافيا بقيمة 25 مليون جنيه؛ لإتمام أعمال الإنشاء، ليكون مفتوحا لكل الراغبين في التعلم والتدريب والتأهيل الصحفي والإعلامي للخريجين والمتدربين في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وكل من يريدون رفع كفاءاتهم من الإعلاميين والصحفيين من مصر وخارجها.

وأشار إلى أن المركز سيضم مجلس أمناء ومدير معهد، متخصص، لضمان استمراريته، لافتا إلى أن استمرارية المركز، أمر لا يقل أهمية عن انطلاقه.

وكان نقيب الصحفيين، قد تفقد، في وقت سابق اليوم، أعمال التجهيزات، وآخر التطورات بمركز التدريب، والذي يضم قاعات تدريب على كافة الفنون الصحفية والمتحف والمركز الصحفي، بالإضافة إلى استوديوهات الإذاعة والتليفزيون والمونتاج والتي جُهِّزت على أعلى مستوى علميا وتكنولوجيا.