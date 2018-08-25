استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة حج شركة ميناء القاهرة الجوي، مساء اليوم السبت، قادمة من الأراضي المقدسة، بعد أدائهم للمناسك.

وجهَّزت أسر الحجاج، فرقة للطبل البلدي والمزمار، لاستقبال ذويهم، حيث شاع جو من البهجة والفرح بين العائدين من الأراضي المقدسة وأسرهم.

كما شهد المطار، استقبالا رسميا من العاملين به، لأفراد البعثة، بتكليف من الفريق يونس المصري وزير الطيران، حيث كان في استقبالهم، اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إضافة إلى فريق من العلاقات العامة الإعلام بالشركة، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، لتقديم كافة التسهيلات للحجاج العائدين وذويهم.