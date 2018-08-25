أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موافقة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، على الطلب المقدم من الوزارة، بزيادة عدد أطباء الحجر الصحي المسافرين على متن طائرات مصر للطيران، لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الأراضي المقدسة، تخفيفا على الحجاج، ولمنع تكدسهم بصالات الوصول.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه جرى زيادة أعداد أطباء الحجر الصحي للسفر على متن طائرات مصر للطيران للرحلات القادمة من السعودية، بنحو 50% من الرحلات، مقارنة بالأعوام الماضية والتي كان مسموح لهم بالسفر عليها بنسبة 14% فقط.

وأوضح أن هذا الإجراء سيساهم في سرعة إنهاء الإجراءات الوقائية، والتي من ضمنها ملء الكارت الصحي للحجاج.

وأشار "عيد" إلى أن "الكارت الصحي" يحتوي على "اسم الحاج رباعي، وعنوانه، وبياناته الشخصية بالتفصيل،، والذى من خلاله تجري متابعته لمدة أسبوعين عقب وصوله في محل إقامته من خلال فريق الطب الوقائي بكافة المديريات، حيث يتم تحويل أي مريض قد تظهر عليه أي أعراض مرضية أو من المخالطين له لأقرب مستشفى.

ولفت إلى أنه تم ميكنة كافة غرف الحجر الصحي بالمطارات، لإرسال كافة بيانات الحجاج إلكترونيا إلى الفرق الوقائية بالمديريات، لمتابعتهم.

وكشف "عيد" عن أن الوزراة، تواصلت مع اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للموافقة على توزيع الكارت الصحي للحجاج العائدين من السعودية، على متن "الطيران السعودي"، حيث وافق ورحب بالمقترح، تيسيرا على الحجاج، ومنع التكدس في صالات الوصول، لافتا إلى أن الوزارة ورَّدت 20 ألف كارت صحي لتوزيعها على الطيران السعودي.

وقال "عيد" إنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية لـ10510 حجاج، وصلوا من جدة والمدينة، برحلات الحج السريع إلى مطارات "القاهرة وبرج العرب وسوهاج وأسيوط،، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه من المتنتظر استقبال باقي حجاج "القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة" اعتبارا من بعد غدٍ، الإثنين(27 أغسطس).