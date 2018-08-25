أشار هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أن الدولة أنفقت 20 مليار جنيه حتى الآن، لإنشاء وحدات لسكان المناطق العشوائية، مؤكدًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي يُكلف الدولة 100 مليار جنيه من أجل إنشاء 600 ألف وحدة سكنية.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة في مصر" على قناة "الحياة"، أن الإسكان الفاخر أقل عددًا من الوحدات التي تنفذها الدولة وعائده يذهب للإنفاق على إسكان محدودي الدخل.

وأوضح أن منشآت جاردن سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة، مصممة على طراز الحي الفرنسي.