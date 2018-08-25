أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مشكلات تواجه مشروع سد النهضة، الذي تقيمه بلاده على مجرى نهر النيل، ويثير مخاوف مصرية من التأثير على حصة المياه في دول المصب، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن آبي أحمد، حديثه، خلال خطاب اليوم، عن مشكلات تواجه تصميم السد.

وأورد موقع "ذا ريبورتر" الإثيوبي، المزيد من التصريحات لرئيس الوزراء، حيث نقل عنه قوله: "إنه زار مشروع سد النهضة منذ شهرين، ورصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن شركة ساليني الإيطالية، تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة، بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وتابع "آبي"، بحسب الموقع: "لقد سلمنا سدا مائيا معقدا، لشعب لم ير سدا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور في أي يوم".