يشاهد الآن رئيس دولة فيتنام، تراى داى توانج، عرضًا للصوت والضوء، بمعبد الكرنك، على هامش زيارته للمناطق السياحية والأثرية بالأقصر.

يرافق رئيس فيتنام، خلال العرض، عدد من أفراد أسرته، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، وأحمد عبدالغفور، رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء، وعدد من القيادات الأمنية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

ومن المقرر أن يغادر رئيس فيتنام الأقصر في الساعات الأولى من صباح غدًا.

ووصل إلى محافظة الأقصر، اليوم السبت، الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج بصحبة وفد رفيع المستوى في مستهل زيارته لمصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، العام الماضي، رئيس دولة فيتنام لزيارة مصر.