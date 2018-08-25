أمرت النيابة العامة في أجا بمحافظة الدقهلية، الليلة بنقل جثة الطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم، 6 سنوات، إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها، بعد العثور عليها بإرشاد شقيق زوج أختها عن مكان تخلصه من جثتها.

وتجمهر عدد من أهالي القرية أمام المستشفى في انتظار انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة وتصريح النيابة بدفنها.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ أسرة الطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم، 6 سنوات، اختفائها منذ ثالث أيام الأضحى عندما ذهبت إلى منزل أختها في قرية "ديرب بقطارس".

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش، وبقيادة العميد أحمد شوقي رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد فوزي، رئيس مباحث أجا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. ا. ا"، حلاق، شقيق زوج أخت الضحية، و"الدسوقي. ا.ا"، شقيق أخت الضحية، وذلك بعد أن تبين أن الطفلة دخلت منزلهم ولم تخرج منه.

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض عليهما، واعترف "إبراهيم. أ. ا"، بأنه "تحرش جنسيا بالطفلة، وصرخت وخاف من الفضيحة فخنقها بحبل ووضعها في جوال وساعده شقيقه (زوج أخت المجني عليها) في التخلص من الجثة في مكان العثور عليها".

وأكد مصدر أمني أن الجثة جرى العثور عليها بإرشاد المتهم الأول، وأنه خنقها بحبل حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم العثور على جثتها في ترعة على "طريق الشبراوي".

حرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.