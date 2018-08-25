كشف تقرير بمديرية الطب البيطري ببورسعيد عن عدم صلاحية 400 كيلوجرام من أسماك اللوت كانت معدة للبيع بالأسواق واستوقفتها حملة تموينية ببورسعيد.

وتلقى الدكتور عاطف عيسى، مدير مديرية الطب البيطري، إشارة تليفونية من رئيس قسم مباحث التموين ببورسعيد، بضبط سيارة ربع نقل بكمين الجميل محملة بـ400 كيلوجرام سمك لوت تنبعث منه رائحة كريهة.

على أثرها توجيه الدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، إلى مكان البلاغ، وجرى فحص الأسماك وتبين له من المعاينة عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود علامات الفساد واضحة عليها من تغيير في اللون والملمس والرائحة وبذلك يكون مخالفا للقانون رقم 10 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم 6764 لسنة 2018 جنح الزهور وتحويل الأمر للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .