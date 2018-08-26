تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عاجل | زلزال يضرب مدينة باختاران في إيران
بالصور| سكرتير عام الغربية يتفقد أعمال النظافة في جولة ليلية
القبض على مدرس بطنطا يتاجر في 5 آلاف عبوة منشط جنسي
بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل محمد عبده بالقاهرة
نادية عبده: مخازن المحافظة مُلئت بالكامل بآلاف التكاتك غير المرخصة
وزير الرياضة: "تعاطفت مع العين الإماراتي عشان اشتغلت فيه.. إحنا بشر"
اختيارات الوطن
"الإلهاء" سلاح ترامب لمواجهة الأزمات الداخلية
"الأرصاد": طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
سياسيون: "الملاك" محاولة إسرائيلية لتشويه رموز مصر ويكشف إفلاس الموساد
من رحم "غليون".. أحمد وزملاؤه يدشنون شركة لخدمات السمك: "ده المستقبل"
على غرار "طفلي الدقهلية".. أم تلقي بولديها في ترعة بالمنيا
بعد ظهورها بالغربية.. تعرف على "قرادة الكلاب" ومخاطرها على الإنسان
الأكثر قراءة
رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة قد لا يرى النور
"شقيق زوج أختها تحرش بها".. القصة وراء قتل الطفلة "حبيبة" بالدقهلية
أزمة بسبب بث "مقطع فيديو إباحي" على شاشات نادي السنطة.. ومسؤول ينفي
"فرح وشيما ومي".. إعلاميات المجال الرياضي تتنقلن بين الفضائيات
هاشم بحري: الاكتئاب العقلي والمخدرات وراء قتل الآباء لأولادهم
"ألقتهما والدتهما بترعة".. صورة الطفل ضحية الخلافات الزوجية بالمنيا
"الصحة": ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 48 حالة
جد طفلي المنيا اللذين ألقتهما أمهما في البحر اليوسفي: "سيبوني في حالي"
رئيس فيتنام يهدي شعار "زهرة اللوتس" لشركة مصر للصوت والضوء
رئيس فيتنام يشهد عروض "الصوت والضوء" بمعبد الكرنك في الأقصر
حمدي عرفة: قرار وزير التنمية المحلية بترخيص "التوكتوك" جريء جدا
"وكيل وزارة السياحة": أخرجنا قاتل النقاش بعيدا عن الشاطئ خوفا عليه
عاجل