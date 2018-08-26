بالصور| نسمة محجوب تحتفل بزفافها على شادي الحلواني

احتفلت نجمة "ستار أكاديمي"، نسمة محجوب، بزفافها على المحلل المالي بالبنك الأهلي، شادي الحلواني، في حفل عائلي مبهج بإحدى الفيلات الخاصة بالشيخ زايد.

حضر الحفل عدد من الفنانين والفرق الغنائية، ومنهم أعضاء فرقة "فابريكا" المسرحية ومؤسستها الدكتورة نيفين علوبة، وقام العروسان بالرقص على أغانى الـ"دي جي" لعدد من المطربين منهم حكيم والشاب خالد، كما حرصت نسمة على إهداء أغنية "أنا حبيتك" إلى زوجها، والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير فى جو ملىء بالبهجة، فيما التقط العروسين عدة صور رومانسية جمعتهما سويا.

يذكر أن نسمة محجوب دربتها الدكتورة نيفين علوبة لسنوات طويلة، أهلتها فيها للغناء الأوبرالي، الذي أتاح لها الفرصة للاشتراك في الأوبرا "دايدو وإينياس" التى تم عرضها على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية، والتى غنت فيها ومثلت فيها دور البطولة.

حصلت على الجائزة الألمانية "Jugend Musiziert- الشباب يعزف" في ألمانيا ومصر عدة مرات، مرة في الغناء الأجنبى ومرة في التمثيل والاستعراض المسرحي عام 2009، كما سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحى، شاركت بمسابقة ستار أكاديمي عام 2011 وحصلت على المركز الأول.