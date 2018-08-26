لقي شابين مصرعهما غرقا، أثناء السباحة في نهر النيل، أمس، بقرية العوامية بدائرة مركز ساقلتة في سوهاج، ويكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم لانتشال الجثتين.

تلقى اللواء هشام الشافي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلته بغرق شخصين بنهر النيل بناحية العوامية، وانتقل مدير الأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، لمحل الواقعة.

بالفحص تبين غرق كلاً من (عبدالله فرج الله أحمد- 19 عاما- عامل) و(محمود وليد محمد علي- 19 عاما- عامل)، ويقيمان بناحية نجوع بني واصل بنهر النيل، بسؤال كلاً من شقيق الأول (إبراهيم- 22 عاما- عامل) وشقيق الثاني (خالد- 21 عاما- عامل)، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكوران بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادتهما السباحة غرقا به، ونفيا الشبهة الجنائية.

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثتين، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1775 إداري المركز.