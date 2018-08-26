قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إنه منذ الغد سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدًا على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وسيكون الجو لطيف جدا.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك تحسن بشكل عام في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مبينًا أنها حالة مؤقتة وفريدة غير معهودة لشهر أغسطس.

وتابع "عبدالعال"، "شهر أغسطس لم يحدث من قبل أن ينتهي بتلطيف الأحوال الجوية بهذا الشكل من قبل، ما يعد تغير في المناخ العالمي".