لقى طالب مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفرالدوار، بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي السريع، عند نزلة كوبري كفرالدوار العلوي باتجاه الاسكندرية دائرة القسم.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص صغير قيادة "صبري. ع. س" 53 سنة سائق ومقيم في العوايد بالاسكندرية على الطريق، اختلت عجلة القياده بيده نتيجة كسر وانفصل الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، مما أدى لإنحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وعامود إنارة وانقلابها بمنتصف الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة "عبد الرحمن. ي. ع" 12 سنة طالب ومقيم بذات العنوان، وإصابة 5 من مستقليها بجروح وكدمات واشتباه كسور ونزيف داخلي وما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار والمصابين لمستشفي كفر الدوار وأبو حمص العام للعلاج وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.