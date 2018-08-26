تعرف على شروط جامعة عين شمس لقبول الطلاب المفصولين

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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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إصابة عامل في مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

إصابة عامل في مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

استقالة وزيري الدفاع والداخلية واثنين من المسؤولين الأمنيين بأفغانستان

استقالة وزيري الدفاع والداخلية واثنين من المسؤولين الأمنيين بأفغانستان

120 طالبا بـ"نوعية عين شمس" يجمّلون كوبري العباسية وسور "المترو"

120 طالبا بـ"نوعية عين شمس" يجمّلون كوبري العباسية وسور "المترو"

الديمقراطيون يقترحون إطلاق اسم ماكين على مبنى في الكونجرس

الديمقراطيون يقترحون إطلاق اسم ماكين على مبنى في الكونجرس

ضبط 988 مخالفة مرورية بالبحيرة

ضبط 988 مخالفة مرورية بالبحيرة

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شاب مصري ينقذ حياة 4 أشخاص ويتبرع بـ"قلب وكبد وكليتين" في الصين

ضحية "متحرش التجمع": اتفصلت من شغلي بتلكيكة إدارية.. والمجتمع تبرأ مني

ضحية "متحرش التجمع": اتفصلت من شغلي بتلكيكة إدارية.. والمجتمع تبرأ مني

قتل وخطف واغتصاب.. تعددت الحالات وهاشتاج الإعدام قائم

قتل وخطف واغتصاب.. تعددت الحالات وهاشتاج الإعدام قائم

فرد أمن مستشفى الشيخ زايد بعد إعادته 100 ألف: مرتبي 1000 جنيه

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«أم عبده» متعهدة البصل لـ«المحال»: «دموعى مابتنشفش»

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