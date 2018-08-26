تعرف على شروط جامعة عين شمس لقبول الطلاب المفصولين

أعلنت جامعة عين شمس عن شروط قبول الطلاب المفصولين بالجامعة على النحو التالي:

أولًا: حاملي شهادات الثانوية العامة:

· شهادة فصل موضح بها تسلسل الحالة الدراسية للطالب منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة حتى عام فصله.

· أصل شهادة الثانوية العامة.

· صورة الرقم القومي.

· استمارة 6 جند للذكور.

يلتحق الطالب بكليات (الآداب – الحقوق – التجارة) بنظام الانتساب الموجه، مع مراعاة حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التقدم إليها سنة حصوله على الثانوية العامة أو خلال عام فصله -أيهما أفضل للطالب- ويستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة.

ثانيًا: حاملي شهادات الثانوية الأزهرية:

يتم توجيه الطالب بناءً على خطاب صادر من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب إلى مكتب التنسيق لتحديد المجموع الاعتباري بعد استيفاء المستندات التالية:

· شهادة فصل موضح بها تسلسل الحالة الدراسية للطالب منذ حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية حتى عام فصله.

· أصل شهادة الثانوية الأزهرية.

· صورة الرقم القومي.

· استمارة 6 جند للذكور.

يلتحق الطالب بكليات (الآداب – الحقوق – التجارة) بنظام الانتساب الموجه على ألا يلتحق الطالب بالكلية المناظرة للكلية المفصول منها بجامعة الأزهر، مع مراعاة حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التقدم إليها سنة حصوله على الثانوية الأزهرية أو خلال عام فصله -أيهما أفضل للطالب- ويستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة.

ثالثًا: حاملي شهادات الثانوية المعادلة:

يتم توجيه الطالب بناءً على خطاب صادر من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب إلى مكتب التنسيق لترشيحه لإحدى الكليات الشاغرة بعد استيفاء المستندات التالية:

· شهادة فصل موضح بها تسلسل الحالة الدراسية للطالب منذ حصوله على شهادة الثانوية المعادلة حتى عام فصله.

· أصل شهادة الثانوية المعادلة.

· صورة الرقم القومي.

· استمارة 6 جند للذكور.

يلتحق الطالب بكليات (الآداب – الحقوق – التجارة) بنظام الانتساب الموجه ويستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة.