شهدت مدينة شيكاجو الأمريكية، أمس السبت، مسيرة احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة خلال الحروب التي تخوضها وراء الحدود، وقالت وكالة "الأناضول" التركية: شارك في المسيرة نحو 200 ناشط من منظمات مختلفة، إذ احتشدوا في ميدان "ديلي" بشيكاغو، ثم خرجوا في مسيرة وهم يرددون هتافات مناهضة للحروب، وانتهاكات حقوق الإنسان بها.

وأكد عدد ممن تحدثوا خلال الفعالية أن واشنطن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك الحروب، مشددين على ضرورة إنفاق الأموال التي تصرف على العمليات العسكرية، في تطوير مجالات التعليم، والصحة، والأعمال بالبلاد.

ومن الهتافات التي رددها المحتجون "نعم للاجئين، ولا للحرب"، و"الجريمة إن كانت وراء الحدود فهي جريمة"، و"انفقوا أموالنا على الصحة، والتعليم"، "أرواح الزنوج، والبيض لها قيمة"، و"الحرية لفلسطين"، وانتهت الفعالية التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، دون وقوع أية أحداث تذكر.