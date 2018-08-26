ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، حلاق بحوزته 204 قرص ترامادول مخدر للإتجار.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، من ضبط "محمود. ا. م" ٣٥ عامًا، حلاق، مقيم بدائرة مركز ملوى، بحوزتة 204 قرص لعقار الترامادول المخدر، ومبلغ 6370 جنية وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، وقرر أن المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.