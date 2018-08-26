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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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الثلاثاء.. بورسعيد تستضيف ضيوف الموتمر الخامس لشعراء العامية

الثلاثاء.. بورسعيد تستضيف ضيوف الموتمر الخامس لشعراء العامية

الوادي الجديد: استصلاح 50 فدانا عن طريق بئر يعمل بالطاقة الشمسية

الوادي الجديد: استصلاح 50 فدانا عن طريق بئر يعمل بالطاقة الشمسية

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية في سمالوط

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية في سمالوط

القبض على 32 متهما من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية في الجيزة

القبض على 32 متهما من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية في الجيزة

ضبط سائق بـ2.75 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

ضبط سائق بـ2.75 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

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