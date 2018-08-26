يستضيف الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم، في حوار خاص يتحدث فيه عن عدد من القضايا، أبرزها كيف تعامل مع قضية الرشوة الكبرى التي انتحر بسببها أمين عام المجلس السابق، وأثارت الرأي العام المصري لفترة كبيرة، كما يتحدث عن قراره تجاه استخدام القُضاة في مجلس الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويكشف المستشار أحمد أبوالعزم، في الحوار الذي يأتي بعد عام من رئاسته للمجلس، كيفية تعامله مع عدد من القضايا المُعلقة منذ سنوات دون الفصل فيها، وأبرز ما جرى إنجازه خلال العام القضائي الماضي.

ويصطحب المستشار أبوالعزم، شريف عامر في جولة داخل المجلس لتعريف المشاهدين بتاريخ مجلس الدولة من خلال عدد من الوثائق التاريخية في المتحف المُقام داخل مقر مجلس الدولة.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على MBC مصر، من الأحد للخميس، الساعة العاشرة مساءً.