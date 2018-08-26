هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد الأزهر بجهود أجهزة المملكة ومؤسساتها المختلفة، التي سخرت كل طاقاتها البشرية والمادية لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، ورعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وتوجه الأزهر بالشكر إلى جميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى، عز وجل، أن يحفظ المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.