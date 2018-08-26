حالة من الاستياء والإنكار سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعترافات المتهم محمود نظمي بقتل طفليه "ريان" ومحمد" في قرية ميت سلسيل بالدقهلية، بعيد الأضحى، لتصبح من أهم الجرائم التي هزت الرأي العام.

قاضي المعارضات بمحكمة دكرنس الجزئية في الدقهلية، قرر حبس المتهم محمود نظمي السيد، 33 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لطفليه "ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات" مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، ومحاولة تضليل العدالة بافتعال مواقف لإبعاد الاتهام عنه، عد إلقائه طفليه أحياء بمياه نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وادعائه اختطافهما خلال اصطحابه لهم لقضاء فسحة العيد بإحدى الحدائق العامة بمدينة ميت سلسيل بمحافظة دمياط.

"المتهم يواجه عقوبة الإعدام بموجب القانون"، هذا ما أوضحه الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" حول العقوبة القانونية التي سيوجهها المتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي، إن صلة قرابة المتهم من الدرجة الأولى لا تؤثر على العقوبة التي في انتظاره أو حتى إثباته أنه كان تحت تأثير مخدر، مؤكدًا أنه يواجه تهمة القتل مع سبق الإصرار وعقوبتها الإعدام.

وقررت النيابة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل وفحوص المخدرات، وبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات أو عقاقير مخدرة، وبيان أنواعها وتحديد الكميات حال تعاطيه، كما اصطحبته صباح أمس السبت، لإجراء معاينة لمكان الحادث وتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة من إدارة البحث الجنائي بالدقهلية ودمياط.