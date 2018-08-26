أعلن اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، عن عودة أول فوج من حجاج بعثة القرعة إلى القاهرة، اليوم، وعدده 510 حجاج سيغادرون الأراضي السعودية عبر مطار جدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن البعثة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لعمليات التفويج إلى القاهرة، وبدء الجسر الجوي لحجاج القرعة بالتنسيق مع غرفتي العمليات بمكة والمدينة، والتنسيق مع المسؤولين بالشركة الوطنية "مصر للطيران".

وأشار إلى أن آخر موعد تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى القاهرة، سيكون يوم 15 سبتمبر المقبل.

ونوه اللواء عمرو لطفي إلى أن التفويج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيبدأ أيضا اليوم، بالنسبة للحجاج ممن أتوا إلى مكة المكرمة أولا.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج نجاح موسم الحج لعام ١٤٣٩ هجريا، مشيرا إلى أن أحوال جميع الحجاج بخير ولا يوجد أي حالات مسجلة لمفقودين، مشيرا إلى أنهم جميعا أدوا المناسك بكل سهولة ويسر منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأعرب اللواء عمرو لطفي، عن شكره للسلطات السعودية للجهود المبذولة من أجل خدمة ضيوف الرحمن وأدائهم المناسك في جو آمن وبسهولة ويسر وهو ما كان له الأثر في نجاح موسم الحج هذا العام.