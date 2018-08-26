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"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة الشعراوي للتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة الشعراوي للتكنولوجيا

وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تبحث عما يمكنها من البقاء بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تبحث عما يمكنها من البقاء بالشرق الأوسط

نائب بالشرقية: وزير الآثار سيزور منطقة صان الحجر منتصف الشهر المقبل

نائب بالشرقية: وزير الآثار سيزور منطقة صان الحجر منتصف الشهر المقبل

السعودية تطبق قانون الإفلاس لتحسين مناخ الاستثمار

السعودية تطبق قانون الإفلاس لتحسين مناخ الاستثمار

"معيط" في ورطة.. توتر بين "المركزي والمالية" للكشف عن حسابات العملاء

"معيط" في ورطة.. توتر بين "المركزي والمالية" للكشف عن حسابات العملاء

وكيل "تعليم شمال سيناء" تتفقد مدارس العريش قبل بدء العام الدراسي

وكيل "تعليم شمال سيناء" تتفقد مدارس العريش قبل بدء العام الدراسي

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خبراء عن زيارة رئيس فيتنام للأقصر: "دعاية ببلاش.. ويجب استغلالها"

خبراء عن زيارة رئيس فيتنام للأقصر: "دعاية ببلاش.. ويجب استغلالها"

بعد إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية.. خبراء: لا عودة في المفاوضات

بعد إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية.. خبراء: لا عودة في المفاوضات

وسائل إعلام: السعودية ستتأثر خلال الموسم المطري المقبل بظاهرة "النينو"

وسائل إعلام: السعودية ستتأثر خلال الموسم المطري المقبل بظاهرة "النينو"

بالفيديو| شاب يعثر على 100 ألف جنيه: صاحبها "فلوسه حلال"

بالفيديو| شاب يعثر على 100 ألف جنيه: صاحبها "فلوسه حلال"

عجوز يقتل ابنته ويصيب زوجته بسبب 200 جنيه في دار السلام

عجوز يقتل ابنته ويصيب زوجته بسبب 200 جنيه في دار السلام

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