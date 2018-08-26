ردّت إيران على التهديدات الأمريكية المتصاعدة، بالكشف عن إنجازات عسكرية متطورة في القطاع البحري، تؤكد قدرتها على عرقلة الملاحة وصادرات النفط عبر مضيق هرمز حين تزف الساعة، ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، قوله عصر السبت: "إن جميع مراحل تصميم غواصة فاتح وصناعة المعدات المستخدمة فيها هي صناعة محلية، وتستند إلى الخبرات الإيرانية بالكامل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتابع قائد القوات البحرية الإيرانية: "إن جميع مراحل تصميم وبناء غواصة فاتح على يد الخبراء الإيرانيين انتهت وأوشكت الغواصة على الالتحاق بالأسطول البحري نهاية العام الإيراني الحالي".

وأشار الأدميرال حسين خانزادي، إلى أن عمليات بناء غواصة فاتح انتهت منذ فترة وبعد اجتيازها الاختبارات البحرية تم الاتفاق مع وزير الدفاع على أن تنضم هذه الغواصة إلى الأسطول البحري نهاية العام الإيراني الجاري.

واختتم قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني قائلا، إن نجاح إيران في صناعة "غواصة فاتح" يشكل مفاجأة من قبل القوات البحرية الإيرانية لجميع الذين يستعرضون عضلاتهم أمام إيران، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد صناعة غواصة "فاتح2".

وفي سياق إنتاج البوارج والغواصات محلية الصنع من قبل القوات البحرية الإيرانية، أشار الأدميرال خانزادي إلى بناء بارجتي "شيراز" و"الخليج الفارسي"، موضحا أن مراحل تصنيع هاتين البارجتين شهدت تطورا جيدا يقرّب انضمامهما إلى القوات البحرية للجيش الإيراني العام القادم.

ولا تتوانى إيران عن الكشف عن قوتها العسكرية في الفترة الأخيرة، والتباهي بمنجزاتها من المعدات العسكرية، بعد انتشار أخبار عن ضربة عسكرية أمريكية محتملة لها، ويأتي ذلك في ظل تأكيد تقارير صحفية أمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لضرب إيران بمساعدة أستراليا، حيث نقلت قناة "أي بي سي نيوز" الأمريكية عن مصدر في الحكومة الأسترالية قوله، إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران، التي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها، ومن المقرر أن تشارك القوات البريطانية الخاصة في عملية تحديد هذه الأهداف السريّة.