قال أحمد عبدالباسط منتج "سوق الجمعة"، إن الفيلم يتعرض لحرب، إذ إن بعض السينمات ترفض عرضه لصالح أفلام أخرى.

وأضاف عبدالباسط لـ"الوطن" أن ذلك يجري لصالح المنتج أحمد السبكي تحديدا في دور العرض التابعة لـ"الشركة العربية" للتوزيع، قائلا: "نقوم بعمل محاضر رسمية ضد السينمات التي ترفض عرض الفيلم حتى يعاد للعرض، ولدينا مندوبين في معظم دور العرض لمتابعة ذلك".

فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، وريهام عبدالغفور، ودلال عبدالعزيز، ومحمد لطفي، وأحمد فتحي، ونسرين أمين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وسلوى محمد علي، ونهي صالح، وقصة محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط، وإخراج سامح عبدالعزيز.