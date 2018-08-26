اعتبر زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه، اليوم، أن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية"، وأن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه".

وقال زعيم حزب "الجمهوريين" أمام نحو 1500 شخص من أنصار الحزب في منطقة هوت لوار في الوسط الشرقي الفرنسي، "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا الى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية؟".

وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد "أن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه".

وقال فوكييه "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافىء الأوروبية".

وكان حزب الجمهوريين اليميني هُزم هزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 وهو يسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو المقبل.

ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا إثر انتهاء العطلة الصيفية، شنت العديد من الأحزاب حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون، دعا الفرنسيين إلى "توجيه صفعة ديموقراطية" إلى ماكرون خلال الانتخابات الأوروبية ربيع العام المقبل.