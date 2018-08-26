‎قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعلن عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف المتخصصة، للعمل بمدرسة متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، سواء من العاملين بالمدرسة أو العاملين بمدارس التعليم الفني والعام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ‎وهي مدرسة تقدم لسوق العمل تخصصات في مجال جديد وهو مجال "إدارة المرافق والخدمات.

ومن جهتها كشفت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، عن مجموعة من المزايا المقدمة للعاملين بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية وهي:

- تقدم المدرسة حوافز معنوية ومادية شهرية مجزية عديدة ترتبط بالأداء.

-- توفر فرصة إضافية ممكنة للمشاركة بالعمل بمركز تدريب مهني.

- تقدم تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدىي خبراء معتمدين.

- توفر فرص للحصول على خبرات عملية-، وإضافة تخصصات.

‎- اعتماد دولي للمدرسة من هيئات بريطانية.

وأضافت عز، أن المميزات المقدمة للطلاب تتمثل في مميزات الانضمام لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية الحديثة؛ وهى-ي تقديم شهادة ذات جودة عالمية معترف بها دوليًا، وتوفير فرص عمل بمجموعة شركات طلعت مصطفي للدارسين بعد التخرج لإلحاق الطلاب بتخصصات جديدة وموسعة مثل إدارة المرافق والخدمات، التدريب العملي أثناء الدراسة بمجموعة شركات طلعت مصطفي، تقديم مكافآت للطلاب وفقًا للأداء.

‎وأوضحت حبيبة، على الراغبين في التقدم للعمل، تقديم الطلبات على البريد الإلكتروني Atechteachers@moe.edu.eg

ولمعرفة شروط التقدم والأوراق المطلوبة برجاء الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.moe.gov.eg/adv/TE%20Talaat%20Mostafa.pdf

ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 6 سبتمبر 2018، كما يمكن أيضًا للراغبين تقديم الملفات ورقيًا لمندوب التعليم الفني بالوزارة لتنسيق لجنة اختيار المعلمين بالمدرسة حتي نهاية مدة الإعلان، وسوف يتم تحديد موعد لعقد المقابلات الشخصية لاختيار المعلمين لاحقًا.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، والخاص بتطوير مدرسة محمد متولى الشعراوي الصناعية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن آليات تنفيذ برنامج تطوير التعليم الفني، والذي يشمل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعايير عالمية، لإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي، والعالمي بدءً من العام الدراسي 2018/2019، وذلك ضمن "مبادرة صناع مصر" وبرعاية وإشراف الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والأستاذة حبيبة عز.