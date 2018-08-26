زار وفدا من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بمدينة الفيوم، برئاسة القس جون مكرم، يرافقه رأفت لبيب، مدير مركز مارجرجس للغات والكمبيوتر، الدكتور أحمد محمد عبد السلام، مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة الفيوم، لبحث التعاون بينهما.

ووفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، فإن القس جون مكرم، أشاد بمركز اللغات بالجامعة، وطلب ضرورة الاستفادة من خبرات مركز اللغات والترجمة بالجامعة في دعم أنشطة مركز مارجرجس الثقافية في اللغات وقدموا طلبًا بذلك وتمت الموافقة عليه وعلى التعاون معهم.

وأوضح مدير مركز اللغات والترجمة بالجامعة، أن عدد من طلاب الكنيسة، تقدموا للامتحان بالمركز وعقد الامتحان لهم وأن المركز أشرف على الكورسات المقدمة إليهم من الناحية الأكاديمية.