ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2019" والذي سيعقد خلال الفترة 11 – 13 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور قيادات البترول وعدد من رؤساء ومسؤولي كبرى شركات البترول العالمية والمصرية.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الدولي الذي يعد حدثا بتروليا مهما ومميزا ويضع مصر في دائرة اهتمام الأطراف المعنية بهذه الصناعة، وسيتيح الفرصة لمناقشة المتغيرات في صناعة البترول محليا وإقليميا وعالميا والتي تشهد تطورا سريعا بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وعرض أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة البترول والغاز وسبل تعظيم استفادة الصناعة البترولية في مصر منها.

ولفت إلى أن المؤتمر بمثابة نافذة لاستعراض قصص النجاح التي حققها قطاع البترول المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات مصر المستقبلية في صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية الواعدة والخطط الاستراتيجية المستهدفة في هذه الصناعة الحيوية.

وأعلن وزير البترول، انضمام شركات جديدة للجنة مثل شركتي الهيدروكربونات القبرصية وبتروناس الماليزية وهو ما يؤكد على أهمية المؤتمر الذي يحظى بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الملا أن جلسات المؤتمر ستشمل لأول مرة جلسة خاصة للبراعم تستهدف الفئة العمرية من 14-17 عاما بهدف التعرف على صناعة البترول والغاز وتخصيص يوم للمرأة وجلسات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الجلسات الفنية عن أنشطة صناعة البترول والغاز.