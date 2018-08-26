سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، على حريق شب في شقة بالطابق الثالث، بشارع الأزهري بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة شخص، ونقل لمستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بشارع الأزهري، ملك شخص يدعى "محمد. ع. ع"، مقيم ترعة العامية بمنطقة الأزهري.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران، ومنع امتداد الحريق الى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة أحد الأشخاص وجرى نقله إلى مستشفى الجامعة ببني سويف.