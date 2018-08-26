نظم المجلس القومي لشؤون الإعاقة ندوة بعنوان "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بعد الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الأحد، بمقر المجلس.

وحضر الندوة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، والدكتورة جانيت لورد الخبيرة الدولية في قوانين الإعاقة وأستاذ القانون بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة.

وناقشت الندوة عدة محاور في مقدمتها، أهمية عملية رصد التزام الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة بتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوقهم، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، بالإضافة إلى عرض نماذج للدول التي يُحتذى بها في عمليات الرصد وإعداد التقارير وتكوين اتحاد لمنظات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت جانيت لورد الخبيرة الدولية في قوانين الإعاقة، إن عملية تشكيل اتحاد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أمر مهم جدًا ليكون هناك صوت مدني واحد يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلهم أمام الحكومة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهل عملية جمع البيانات والآراء الخاصة بحقوقهم وإرسالها إلى الحكومة مستشهدة بأستراليا كدولة من الدول التي يُحتذى بها في ذلك.

وأضافت "جانيت"، هناك دول كثيرة نجحت في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسهما دولتي المجر ونيوزلاندا.

وأشار الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تدريبات مكثفة لرفع كفاءة الجمعيات حول عملية الرصد الخاصة بمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تدريبات لإعداد التقارير الخاصة بذلك.