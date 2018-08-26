قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن توقيع الاتفاقية الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا مع الجانب الكوري مهمة للغاية وتخدم الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث إن هذا الخط سيخدم منطقة مكتظة بالسكان.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أنه لابد من توفير قطارات تسمح بزيادة الحركة واستيعاب عدد أكبر من الركاب، حيث إنه من المتوقع أن هذا الخط سيخدم مليون و700 ألف راكب يوميًا بحلول 2023.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نسبة تصنيع محلي في الـ 32 قطارا تصل إلى 30%، وسيكون موعد تسليم أول مجموعة من تلك القطارات بنهاية 2019.