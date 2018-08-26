تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري ضد إحدى الشركات، وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 2 مليون و573 ألف و196 جنيه، والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وذكر تقرير للهيئة اليوم يتضمن إنجازاتها خلال عامي 2017 و2018، أن الدعوى تداولت وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء المبلغ المشار إليه، وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيري) حيث استخرجت كمية قدرها (3828703 طن) أي ما يعادل (2552468م3 تقريباً) بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة بحوالى (1268598م3) بقيمة قدرها (2573196 جنيهاً).

وصدر الحكم بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.