قال الدكتور ممتاز حجازي، أستاذ جراحة العيون كلية طب قصر العيني، إن موافقة الأهل على نقل أعضاء المتوفى بعد الوفاة غير ضرورية، موضحًا أنه حين وفاة مريض تنقطع الصلة مع أهله، وولي الأمر يتصرف.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه حال انقطاع الصلة بين المتوفى وأهله يجب تدخل ولي الأمر لتنظيم الأمور.

واستشهد بقول الله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، مؤكدا أنه ما لم يوجد نص في القرآن أو السنة، فمن واجب ولي الأمر أن يتدخل وينظم الأمور.