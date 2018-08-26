أصوات عالية وصراخ، جذبت انتباه سكان منطقة «الحدائق»، بمدينة كفر الدوار، وبالتحديد محيط مسجد السلام، وحينما استطلع أهالى المنطقة الأمر، تبين وجود 4 شباب برفقة 4 فتيات فى أوضاع مخلة بالشارع الكائن خلف المسجد، مستغلين هدوء الشارع والظلام المحيط به، وعلى الفور حاصروهم بالشارع وانهالوا عليهم ضرباً وربطوهم بالحبال.

وقال «سعيد.ج»، عامل بشركة غزل كفر الدوار، إنه يسكن فى المنطقة منذ الصغر، وعاصر العديد من الوقائع المماثلة، ولكن لم تكن بهذه الجرأة فى حرم بيت من بيوت الله، لافتاً إلى أن ما حدث فجر خامس أيام عيد الأضحى من الشباب والفتيات، أثار غضب الأهالى، واضطروهم إلى ضربهم ضرباً مبرحاً ثم ربطهم بالحبال وسحلوهم بداية من خلف المسجد إلى منطقة الحديقة الكبرى، ولم يتركوهم إلا بعد تدخل الحكماء الذين قضوا بعدم تحرير محضر لهم، وعدم إبلاغ أهليتهم خاصة أنهم أخبروا الأهالى أنهم يسكنون بإحدى القرى الريفية المجاورة.

الأهالى ضربوهم ضرباً مبرحاً وأوثقوهم بالحبال وجابوا بهم المنطقة.. والحكماء تدخلوا لتحريرهم

وأضاف «مجدى.أ»، صاحب محل تجارى: «كنت أجلس فى المحل نحو الساعة الثانية فجراً، وفوجئت بأصوات غريبة صادرة من خلف المسجد، فجمعت جيرانى وأهل المنطقة وتوجهنا بالفعل إلى المكان المذكور، ورأينا كل شاب بين أحضانه فتاة فى وضع مخل، ولم يراعوا حرمة المسجد الذى يقفون خلفه، فما كان من شباب المنطقة إلا الإمساك بهم وربطهم بالحبال، والشروع فى تسليمهم للشرطة، إلا أن الأهالى قاموا بضربهم، وقدناهم إلى جوار الحديقة الكبيرة، وهناك تدخل بعض الأهالى لتحريرهم».