"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين 27 /8/ 2018 طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على محافظات ومدن مصر القاهرة 26 34.

وسط الدلتا 25 33.

الإسكندرية 26 30.

بلطيم 25 31.

مطروح 23 29.

السلوم 22 30.

سيوة 23 35.

بورسعيد 26 31.

دمياط 26 30.

العريش 23 31.

رفح 22 30.

الإسماعيلية 22 35.

السويس 24 34.

رأس سدر 25 34.

نخل 18 32.

نويبع 28 33.

طابا 25 33.

كاترين 19 30.

الطور 27 34.

شرم الشيخ 29 36.

الغردقة 30 35.

مرسى علم 28 35.

الفيوم 25 34.

بنى سويف 25 34.

المنيا 26 35.

أسيوط 24 35.

سوهاج 25 35.

قنا 26 37.

الأقصر 26 38.

أسوان 28 38.

أبوسمبل 28 37.

الوادى الجديد 28 38.

شلاتين 25 32.

أبو رماد 26 35.

رأس حدربة 27 35.

حلايب 27 34.