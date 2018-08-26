حصلت "الوطن" على النسخة النهائية من التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فترة عمله خلال السنوات الأربعة الماضية، بعنوان "4 سنوات من العمل معًا.. كشف حساب 2013 - 2017"، والذي يتضمن خبرة المجلس التي اكتسبها خلال الأربع سنوات الماضية والجهود التي بذلها وما واجهه من صعاب، وما حققه من إنجازات ورؤيته لمستقبل حقوق الإنسان في مصر.

وقال المجلس في مقدمة التقرير الذي أعده عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، ومحسن عوض، عضو المجلس، إنه تولى في تشكيله الحالي مسؤولياته في فترة "استثنائية" في تاريخ مصر، واجهت فيها الدولة تزايد العنف والتوتر داخل البلاد وتصاعد عمليات الإرهاب ونشاط المنظمات الإرهابية في سيناء، الأمر الذي انعكس على حالة حقوق الإنسان وتعرضها لضغوط شديدة، ما يتطلب الموازنة بين مواجهة العنف والتوتر والإرهاب مع المحافظة على حقوق الإنسان.

وأضاف المجلس: "كنا مطالبين باستمرار بمتابعة الأحداث والتطورات الجارية لضمان حماية حقوق الإنسان في ظل هذا الوضع الاستثنائي، وتوفرت لنا خبرات قيمة من المهم أن نضعها أمام المجتمع، والتشكيل المقبل للمجلس".

وقُسم التقرير الذي أعده المجلس عن فترة عمله خلال السنوات الأربعة الماضية إلى خمسة أبواب هي: «الإطار السياسي الاجتماعي لنشاط المجلس وأثره على حالة حقوق الإنسان، الظواهر التي تبلورت من صراعات المجتمع ومدى تأثر نشاط المجلس بها، مواجهة المجلس لتحديات المرحلة الانتقالية في الممارسة، ونماذج من أنشطة المجلس في مجالات متعددة تفاعلا مع التحديات التي واجهته، وتوصيات لزيادة فاعلية المجلس وتوسيع دائرة تأثيره».

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