أسفر إطلاق نار اليوم خلال مسابقة لألعاب الفيديو في مدينة جاكسونفيل بشمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية عن سقوط 4 قتلى و11 مصابًا، حسبما أفاد مكتب الشريف في المدينة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتحدثت الشرطة عن مقتل مشتبه به، كما أشارت شبكة "سي بي اس" وصحيفة "ميامي هيرالد" إلى سقوط 4 قتلى و11 جريحا.

وغردت إدارة الشرطة على حسابها "اطلاق نار كثيف في جاكسونفيل لاندينج، ابتعدوا عن المنطقة، المنطقة غير آمنة حاليًا"، ثم اضافت لاحقًا "عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم".

وافادت وسائل إعلام عدة ان اطلاق النار حصل خلال مسابقة لكرة القدم الأمريكية عبر العاب الفيديو في منطقة جاكسونفيل لاندينج، وبعد بضع دقائق، اعلنت الشرطة مقتل مشتبه به مضيفة "نجهل حتى الان ما اذا هناك مشتبه به ثان. عمليات البحث قائمة".