أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح الإجمالي 50 حالة وفاة.

وأشار الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفيين الجدد هم "جمالات السيد محمود عبدالواحد، 62 عام، من محافظة الفيوم، وتتبع حج الفرادى، توفيت بالمدينة المنورة، وعصمت عبده أحمد حبيب، 71 عام، من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمكة المكرمة".

وأكد شوقي أن الحجاح توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتاً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.