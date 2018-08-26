تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، قبل قليل، من كشف لغز وفاة "قهوجي" ادعت زوجته العثور عليه جثة هامدة داخل غرفة نومه بمنزله بمنطقة شبرا في دمنهور.

وتبين قيام الزوجة بخنقه أثناء نومه بعد أن فشلت في قتله بالسم، انتقامًا منه لعدم إنفاقه عليها وعلى أولادهما الثلاثة ورفضه شراء لحمة العيد.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم دمنهور، بتلقيه بلاغا من "فادية. ح. أ"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة في شبرا بدائرة قسم دمنهور بوفاة زوجها "سعيد. إ. ي"، 49 سنة، "قهوجي"، مقيم بذات العنوان، داخل مسكنه.

وبالانتقال والمعاينة، تبين للمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، وجود جثة الزوج مسجاة على سرير إحدى الغرف بالمنزل يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال المبلغة قررت اكتشافها وفاة زوجها حال قيامها بإيقاظه من نومه، وأضافت أنه كان يعانى من ارتفاع ضغط الدم، وقدمت تقريرا طبيا منسوب صدوره لمركز طبى بدمنهور، يتضمن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال شقيق المتوفى "أحمد"، 40 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور، وبتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه، تبين وجود كسر بعظام الرقبة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبدالغفار أدبيب، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، لكشف غموض الحادث، وأسفرت التحريات عن سابقة نقل الزوج ثاني أيام العيد لمستشفى دمنهور التعليمي، إثر إصابته بحالة تسمم، وجرى علاجه، وعاد للمنزل ثالث أيام العيد في حالة إعياء تام، واستغلت الزوجة نومة وقامت بخنقه بكلتا يديها.

وبمواجهة الزوجة اعترفت بعقدها العزم على قتله، حيث قامت بوضع شريط أقراص مخدرة له في العصير وقامت بنقله للمستشفى للعلاج حتى لا تحوم حولها الشبهات

وأضافت خلال اعترافاتها، أن زوجها اعتاد عدم الإنفاق عليها وعلى أولاده، ويوم العيد طلبت منه شراء لحمة وخضار إلا أنه رفض، فقررت التخلص منه للمرة الثانية وقامت بخنقه إلا أن ضباط المباحث شكوا في أقوالها وألقوا القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة، حيث باشر مصطفى الشرقاوي، وكيل أول النيابة التحقيق، بإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، رئيس النيابة، والمستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور.