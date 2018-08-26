أصيب شخص، اليوم، إثر انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية.

وتلقى حي العجمي غرب الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط سقف غرفة بالجهة الغربية نتيجة تأكل حديد التسليح بشقة بالدور الثالث والأخير، وأدى سقوط السقف لسقوط أسقف بقية الشقق حتى الدور الأرضي الكائن خلف فندق "سمر مون" بأخر شارع البيطاش الرئيسي بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، ووجود إصابة لشخص يدعى أيمن جمال، 45 سنة.

وقرر المهندس أحمد أدم رئيس تنظيم حي العجمي، إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ويذكر أن العقار عبارة عن دور أرضي و 3 أدوار علوية، يتكون الدور الأرضي من شقتين، وكل دور علوي من شقة واحدة، والعقار خالي من السكان عدا الدور الثاني به عائلة مكونة من 13 شخص .