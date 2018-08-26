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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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الثلاثاء.. فصل التيار الكهربائي عن "صيام" في دمياط

الثلاثاء.. فصل التيار الكهربائي عن "صيام" في دمياط

قتله أشقاء عشيقته.. كشف لغز اختفاء عاطل منذ 3 أشهر في قليوب

قتله أشقاء عشيقته.. كشف لغز اختفاء عاطل منذ 3 أشهر في قليوب

حركة قبطية تطالب بمحاكمة يوئيل المقاري بعد تصريحاته المسيئة لـ"شنودة"

حركة قبطية تطالب بمحاكمة يوئيل المقاري بعد تصريحاته المسيئة لـ"شنودة"

محمد إمام يستعد للاحتفال بزواجه الثلاثاء المقبل في الساحل

محمد إمام يستعد للاحتفال بزواجه الثلاثاء المقبل في الساحل

حبس عاطل لاتهامه بـ"هتك عرض طفلين" في القليوبية 4 أيام

حبس عاطل لاتهامه بـ"هتك عرض طفلين" في القليوبية 4 أيام

أبو العزم: منعت تدشين صفحات على مواقع التواصل للقضاة لتجنب التجاذبات

أبو العزم: منعت تدشين صفحات على مواقع التواصل للقضاة لتجنب التجاذبات

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سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

منتشلو "طفلي ميت سلسيل": "لقيناهم بلبس العيد وفي جيوبهم العيدية"

منتشلو "طفلي ميت سلسيل": "لقيناهم بلبس العيد وفي جيوبهم العيدية"

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"بمنشار وشاكوش وأصبع مقطوع".. حسام فنان يصنع سفن وطائرات بزوائد الخشب

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