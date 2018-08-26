تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، من ضبط 3 قطع يشتبه في كونهم قطع أثرية بحوزة عامل زراعي بقرية طيبة التابعة لمركز الدلنجات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات يفيد انه أثناء تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 5701 لسنة 2018 بضبط وإحضار المتهم "علا. م"، 40 سنة، عامل زراعي، المقيم، بناحية نجع سعد التابعة لقرية طيبة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف منزل المتهم، تمكن النقيب إبراهيم زمزم معاون مباحث المركز من ضبطه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على 3 قطع يشتبه في كونها قطع أثرية، وسلاح ناري مسدس بالخزينة الخاصة به.

حرر محضر جنايات الدلنجات، وأخطرت النيابة العامة.