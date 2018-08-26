عنف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، رئيس الوحدة المحلية بكفرالجزار، بسبب كثرة الباعة الجائلين على الكوبرى ووجود ملاهي شعبية تسبب تكدس وازدحام قائلا: "ارفع الإشغالات وإلا مش هتقعد فيها النهاردة".

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في مدينة بنها، اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، يرافقه نجوي العشيري رئيس مدينة بنها.

كما عبر المحافظ عن استياءه خلال تفقده مركز شباب كفر الجزار ببنها، بعد تطويره بتكلفة 400 ألف جنيه بسبب وجود مواسير الصرف الصحي أمام غرف الأنشطة.

كما اعترض المحافظ على وجود حمامات بطريقة غريبة ووجود ملعب سباعي وملعب خماسي مطالبا الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية النظر جيدا لأي مركز شباب قبل افتتاحه.