حصلت "الوطن" على نص خطاب اعتذار منسوب للراهب يوئيل المقاري، حول تصريحاته التي أدلى بها حول أوضاع الدير في الفترة الأخير.

وجاء في نص الخطاب: "الآباء الموقرين أعضاء لجنة الرهبنة في المجمع المقدس، أقبل أياديكم الطاهرة، وألتمس صلواتكم من أجل ضعفي بخصوص موضوع اليوتيوب الذي تم نشره، وكان نتيجة إجابتي على سؤالي من شخص ما، تعليقا على حديث أدلى به نيابة الأنبا سرابيون، على ظروف الدير في الوقت الحالي".

وأضاف: "وإني أعتذر عن أي إساءة غير مقصودة في حديثي بخصوص قداسة البابا شنودة الثالث الذي أكن له كل احترام وتقدير لأنه أبوالكنيسة".

وتابع: "أطلب الحل والصفح من قداسة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني ومن أصحاب النيافة أعضاء لجنة شئون الأديرة وبالأخص نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس".

وحاولت "الوطن" التأكد من صحة الخطاب، لكن لم يرد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استفسارها.