خط عطور يحمل اسمه.. معلومات تكشف الوجه الآخر للإعلامي جورج قرداحي

انضمام الإعلامي جورج قرداحي إلى مجموعة قنوات "أون"، عبر برنامج أسبوعي يبدأ بثه في أكتوبر المقبل، خبر مفاجئ أعلنه تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شبكة "إعلام المصريين"، أمس الأحد.

ونشر مرسي صورة له برفقة قرداحي، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "برنامج أسبوعي على أون ابتداءً من أكتوبر".

ويعد الإعلامي جورج قرداحي واحدًا من أكثر الإعلاميين العرب شعبية على الإطلاق، حيث لمع نجمه، مطلع العقد الماضي، عبر برنامج "من سيربح المليون" الذي بثته شبكة "إم بي سي"، والذي تابعه الملايين حول الوطن العربي، لتستمر مسيرته الإعلامية بعد ذلك في عدد من القنوات والبرامج، ولكن بعيدًا عن الساحة الإعلامية.

"الوطن" رصدت 6 معلومات عن جورج قرداحي، المهتم بالعلوم السياسية، وصاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية العربية:

- ولد جورج قرداحي عام 1950 في قرية "فيطرون" في مقاطعة "كسروان" في محافظة جبل لبنان، بحسب ما ورد في سيرته الذاتية المنشورة على موقع "أب- كلوز"، المتخصص في نشر السير الذاتية.

- درس قرداحي العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، بالإضافة لدراسته للأدب العربي.

- في مداخلة هاتفية لإذاعة "صوت لبنان"، قالت عنه زوجته إنه "يعشق السياسة، كما وصفته بأنه الزوج والأب الأروع على الإطلاق، حيث لديه من الأبناء ثلاثة، جابرييل وباميلا وباتريشا".

- يملك قرداحي حضورًا كبيرًا لدى الأوساط السياسية العربية، حيث جمعته صلات قوية بعدد من الرؤساء، منهم بشار الأسد الذي قال إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا منه عقب أزمته مع شبكة "إم بي سي" في 2011، والرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي هاتفه أيضًا عند إعلانه الترشح للانتخابات النيابية، والرئيس السوداني عمر البشير، الذي جمعته معه صورة شهيرة التقطت في القصر الرئاسي أثناء زيارته للسودان.

- في عام 2013، أعرب عبر فضائية "إم تي في"، رغبته في الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية عن دائرة مقاطعته "كسروان"، إلا أنه لم يقم بإعلان ترشحه رسميًا حتى العام 2017، قبل أن يتراجع بعدها بأيام، معللًا تراجعه بأن الظروف السياسية غير مواتية، بحسب ما أعلن في حوار مع صحيفة "صدى الوطن" اللبنانية.

- جورج قرداحي، واحد من المشاهير القلائل، الذين أطلقت أسمائهم على أنواع من العطور، وكان ذلك في عام 2001، وفي عام 2013، أعلنت مجموعة الحواج البحرينية عن إطلاق خط كامل للعطور يحمل اسمه.