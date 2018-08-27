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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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عاجل| "لم نتلق أي رسائل منه".. بيان من اتحاد الكرة للرد على محمد صلاح

عاجل| "لم نتلق أي رسائل منه".. بيان من اتحاد الكرة للرد على محمد صلاح

وكيل "صحة الشرقية" يجتمع مع مسؤولي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة

محامي "متحرش التجمع": سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة

محامي "متحرش التجمع": سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة

"سكك حديد طنطا": وزير النقل نزل لزيارة السيد البدوي ولم يتعطل قطاره

"سكك حديد طنطا": وزير النقل نزل لزيارة السيد البدوي ولم يتعطل قطاره

رئيس مجلس الدولة: ألغيت بعض أحكام "الدكروري".. وتربطني به زمالة قديمة

رئيس مجلس الدولة: ألغيت بعض أحكام "الدكروري".. وتربطني به زمالة قديمة

مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

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مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة بـ«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»

«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة بـ«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»

سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

منتشلو "طفلي ميت سلسيل": "لقيناهم بلبس العيد وفي جيوبهم العيدية"

منتشلو "طفلي ميت سلسيل": "لقيناهم بلبس العيد وفي جيوبهم العيدية"

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