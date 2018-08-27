ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد، ساعي البريد بمكتب بريد أورين، والذي وجد مبلغ يقدر بـ40 ألف ريال سعودي، و5 آلاف دولار أمريكي، بما يعادل قرابة 285 ألف جنيه.

وقال رضا، إنه أثناء ذهابه لعمله وجد مبلغا على الأرض بين الـ"تكاتك" في إحدى المواقف، موضحا أنه أعلن عن عثوره على مبلغ مالي عبر مكبرات الصوت الموجودة بالمسجد للتوصل لصاحبه، وبالفعل توصل لصاحبه وتبين أنهم يخصوا شخص قام بتغييرهم من الجنيه للريال والدولار، من أجل "خروج عدد من أقاربه للحج من قرية مجاورة لقريتهم".

ولفت رضا إلى أنه سلم المبلغ لصاحبه ورفض الحصول على أي مكافأة من صاحب الأموال، مشيرًا إلى أنه يتقاضى 2300 جنيه راتبا شهريا ويعول طفلا وطفلة، مؤكدًا أن الضعف لم يتسلل لنفسه مطلقًا.