تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب من قرية الصوالحة بشبين القناطر في القليوبية مصاب بجرح قطعي بالجزء الخلفي من رقبته، وملقى على الأرض، ويعاني من نزيف حاد، ويتجمع حوله عدد من الشباب.

وقال يحيى رمضان، ابن عم الضحية، عبدالله يحيى، 23 عاما، حاصل على دبلوم، لـ"الوطن"، إن لصا استقل الـ"توك توك" الذي يعمل عليه الضحية، فحاول ذبحه مستخدما "كاتر" بغرض سرقة الـ"توك توك"، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الشاملة بشبين القناطر التي حولته إلى مستشفى بنها، ثم تم تحويله إلى مستشفى عين شمس التي طلبت تحويله إلى مستشفى كوبري القبة.