أثارت التدوينة التي نشرها محمد صلاح، نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل، أمس، والتي هاجم فيها محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال صلاح في تغريدته، مهاجما اتحاد الكرة بسبب الخلافات التعاقدية بشأن حقوق الرعاية التي أحدثت الأزمة، "الطبيعي إن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي!، لا أدري لماذا كل هذا؟، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

وعلق وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، رامي عباس، بتدوينة قال فيها: "لقد طفح الكيل" وتبعها بتدوينة أخرى، قال فيها: "لقد طلبنا ضمانات تتعلق براحة محمد مع المنتخب الوطني، وتأكيدات بعدم تكرار انتهاكات حقوق الصور مرة أخرى، هذا كل شيء، لديهم الوقت للرد!".

في المقابل، قال مصدر باللجنة الإعلامية لاتحاد الكرة، في تعليق له على تغريدة محمد صلاح، اللاعب الدولي المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الاتحاد لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح"، مؤكدا أن كل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل للاعب.

وأضاف "علما بأن المخاطبات الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أُرسل في وقت سابق رسالة على الإيميل الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه، بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد".

وتابع أنه "مع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي، تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي سيعقد اليوم الاثنين، وسيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها".

وأشار "الحقيقة أن الخطاب المذكور استخدم عبارات آراها غير مناسبة يصعب القبول بها لما احتوته من تجاوزات وتعد سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإداري لكرة القدم على مستوى العالم، عندما يطالب وكيل لاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض".

وشدد على أن "مجلس الإدارة هو الجهة المنوط بها الكشف عن فحوى هذا الخطاب وما تتضمنه من طلبات، وهو أيضا الجهة الوحيدة التي تملك تقييم هذه الطلبات بما هو متعارف عليه لائحيا أو عرفيا والرد المناسب عليها حفاظا على وحدة المنتخب الوطني من إحداث أي تمييز بين لاعبيه".

بدأت الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة، في وقت سابق، بسبب خلافات تعاقدية حول حقوق الرعاية قبل منافسات بطولة كأس العالم 2018، وبعد فترة من الهدوء عادت الأزمة لتتجدد مرة أخرى مع تغريدة محمد صلاح ووكيله.

